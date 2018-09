später lesen 68-Jähriger wegen Totschlags mit Lampenständer vor Gericht FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Wegen Totschlags mit einem schweren Lampenständer steht ein 68-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Koblenz. Laut Staatsanwaltschaft soll der Deutsche im April 2018 in seiner Wohnung in Westerburg im Westerwald seinem Vermieter im Streit auf den Kopf und gegen den Oberkörper geschlagen haben. dpa