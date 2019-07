69 Mal die Abi-Note 1,0

Ein Schild "Ruhezone Abitur" hängt während der Abiturprüfung für das Fach Englisch in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv.

Saarbrücken Im Saarland haben in diesem Jahr 3258 Schüler das Abitur bestanden. Wie das Bildungsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte, erzielten 69 von ihnen die Note von 1,0. Landesweit bestanden 126 Schüler die Prüfung nicht.

Das entspricht einer Quote von 3,72 Prozent. Die Zahl der Absolventen ist in Deutschlands kleinstem Flächenland seit Jahren leicht rückläufig.