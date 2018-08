später lesen 699 966 Beschäftigte im Mittelstand in Rheinland-Pfalz Teilen

In den mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz waren im vergangenen Jahr 699 966 Menschen beschäftigt. Damit stellt der Mittelstand mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. dpa