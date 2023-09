Grapscherei bei 7 vs. Wild? Das sind die schweren Vorwürfe gegen den Eifeler Naturfilmer Andreas Kieling

Am Anfang stand ein Statement, das viele Fragen offen ließ. Nun wird immer klarer, was hinter den Anschuldigungen gegen Andreas Kieling steckt. Der Naturfilmer, der in der Eifel lebt, sollte an der beliebten Survival-Show 7 vs. Wild teilnehmen. Im letzten Moment wurde er aber aufgrund „Grenzüberschreitung“ rausgeworfen. So formulierten es die Produzenten der Show. Bisher war nur bekannt, dass ein Vorfall mit der Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen zu dem Rauswurf geführt hat. Mehr Informationen gibt es nun von Fritz Meinecke, dem Erfinder von 7 vs. Wild, der bei den aktuellen Dreharbeiten auch wieder vor der Kamera stand. Er schildert die Vorwürfe plötzlich im Detail.