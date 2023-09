Vorfall bei Dreharbeiten Kandidat aus der Eifel fliegt bei 7 vs. Wild raus – abstoßende Reaktionen im Internet

Einer der zuvor angekündigten Kandidaten wird nun aber doch nicht zu sehen sein, und zwar der Teampartner von Musiker und Extremsportler Joey Kelly. Der Dokumentarfilmer Andreas Kieling, wohnhaft in Hümmel in der Eifel (Kreis Ahrweiler), wurde noch vor Beginn der Show rausgeworfen. Das haben die Macher von 7 vs. Wild auf dem offiziellen Instagram-Kanal mitgeteilt. Das Statement wurde in einer Insta-Story verbreitet und lautet: „Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von ,7 vs. Wild‘ teilnehmen zu lassen. Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten.“