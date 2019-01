später lesen 70-jähriger Autofahrer stirbt Frontalkollision FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Lieferwagen ist in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) ein Mann getötet worden. Der 70-Jährige war am Donnerstagmittag mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand geprallt und anschließend in den Gegenverkehr geschleudert worden, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte. dpa