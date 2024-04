Cybersicherheit 70 Prozent mehr Datenschutzverletzungen im Saarland

Knapp 1500 Anliegen sind im Jahr 2023 an das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland gerichtet worden. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus dem Tätigkeitsbericht hervorgeht, den die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Monika Grethel, am Mittwoch vorstellte. Zwar sank die Zahl der Bußgeldbescheide, die die Behörde 2023 erlassen hatte, von elf auf neun. Die Summe der verhängten Geldbußen stieg jedoch von knapp 135.000 auf rund 208.000 Euro an.