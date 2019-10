700 Strohballen brennen in der Eifel

Beilingen/Zemmer Bei zwei Bränden von insgesamt etwa 700 Strohballen in der Eifel ist ein Schaden von rund 18 000 Euro entstanden. „Die Brandorte liegen sehr nahe beieinander“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Die rund 400 brennenden Ballen bei Beilingen wurden am frühen Sonntagmorgen gemeldet. In Zemmer entdeckte ein Landwirt am Montag, dass etwa 300 seiner Strohballen auf einer Wiese unbemerkt abgebrannt waren. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.