700 unterzeichnen Appell gegen Hass und Hetze im Netz

Der rheinland-pfälzische CDU-Vize Günther Schartz. Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz Rund 700 Menschen haben in der ersten Woche den Appell der Landesregierung gegen Hass und Hetze im Internet unterzeichnet. „Wir sind mit der Resonanz erstmal sehr zufrieden, der Appell kann ja nur online unterschrieben werden“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Janosch Littig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Alle Unterzeichner würden händisch auf ihre Richtigkeit geprüft. Auch die, die ausschließlich anonym unterschrieben haben, seien bekannt. Zu den Einzelunterzeichnern kämen künftig auch Organisationen oder Vereine, so hätten die evangelische Jugend in der Pfalz und die IHK Koblenz ihre Unterstützung angekündigt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit dem Unterschriften-Appell und zahlreichen anderen Initiativen unter dem Motto „Miteinander Gut Leben - Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“ ein Zeichen gegen Beleidigungen und aggressives Verhalten setzen. (Homepage: www.miteinander-gut-leben.rlp.de)