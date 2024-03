Notfälle 71-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Freckenfeld

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Freckenfeld (Landkreis Germersheim) ist eine 71 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte die Wohnung am Sonntagmittag vollständig aus. Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.