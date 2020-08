71 Jahre alter Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Käshofen/Zweibrücken Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in der Südwestpfalz schwer verletzt. Der Rentner war auf einer regennassen Straße gegen die Leitplanke gefahren, wie die Polizei in Zweibrücken am Samstag mitteilte.

