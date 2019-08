73-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Transporter

Schenkelberg Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Westerwaldkreis ist am Freitag eine 73-Jährige getötet worden. Sie sei noch an der Unfallstelle verstorben, sagte ein Sprecher der Polizei in Montabaur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa