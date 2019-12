73-Jähriger stirbt bei Brand seines Hauses

Männer der Freiwilligen Feuerwehr Homfeld im Einsatzwagen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Jugenheim in Rheinhessen Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen (Landkreis Mainz-Bingen) ist ein 73 Jahre alter Mann gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, war die Feuerwehr am Morgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

