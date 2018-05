später lesen 739 Ausbilder zur Hauswirtschaft in Rheinland-Pfalz FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



739 Ausbilder oder Mitwirkende an der Ausbildung in der Hauswirtschaft hat es im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz gegeben. Das geht aus einer Antwort des Arbeitsministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der FDP-Fraktion hervor. Im Jahr davor waren es 748 gewesen. Unter Mitwirkenden sind hauswirtschaftliche Fachkräfte oder Fachkräfte aus artverwandten Berufen zu verstehen, wie zum Beispiel Köche, die die Ausbilder unterstützen. Die Ausbildung zum Hauswirtschafter oder zur Hauswirtschafterin erfolgt in Rheinland-Pfalz dem Ministerium zufolge nur in der dualen Form. dpa