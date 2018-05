später lesen 74-Jähriger ertrinkt in Badesee FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein 74-Jähriger ist am Mittwoch in einem Badesee in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ertrunken. Badegäste beobachteten nach Polizeiangaben, dass er plötzlich unterging. Rettungskräfte suchten den Mann rund 30 Minuten, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa