Nach einem Autounfall auf einer Landstraße bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein 74-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Er erlag am Dienstagabend seinen Verletzungen, wie die Polizei Koblenz am Mittwoch mitteilte. dpa

Der Mann war am Dienstagmorgen in einer Rechtskurve von der Bremse abgerutscht, aufs Gaspedal gekommen und mit seinem Fahrzeug in eine Felswand gefahren.