später lesen 74-Jähriger tot auf Spielplatz gefunden Teilen

Twittern

Teilen



Ein 74-jähriger Mann ist tot auf einem Spielplatz in der Trierer Innenstadt gefunden worden. Anwohner hätten den Mann dort am Donnerstagmorgen reglos sitzen sehen und die Polizei verständigt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. dpa