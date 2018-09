später lesen 75 Anträge auf Soforthilfe nach Unwettern gestellt Teilen

Nach den folgenschweren Unwettern im Frühsommer in Teilen von Rheinland-Pfalz sind mittlerweile 75 Anträge auf Soforthilfe und 21 Anträge auf eine sogenannte Finanznothilfe gestellt worden. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervor. dpa