75-Jährige in Odenbach mutmaßlich getötet: Ermittlungen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Odenbach Nach dem Auffinden einer toten Frau in ihrer Wohnung in Odenbach (Kreis Kusel) und ihrem verletzten Ehemann auf der B420 laufen die Ermittlungen weiter. Es werde unter anderem geprüft, ob der Mann vernommen werden kann, teilte am Montag die Staatsanwaltschaft mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Sachverhalt befinde sich in der Klärung.

Die 75-Jährige war am Sonntag tot gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizei am Sonntag mitteilten.