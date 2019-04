Eine 75 Jahre alte Beifahrerin ist am Montag bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen, der 79 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Er war auf einer Bundesstraße nahe Meckenbach und Kirn im Kreis Bad Kreuznach ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren, wie die Polizei in Kirn berichtete. dpa

Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Die Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, starb bei dem Aufprall. Der schwer verletzte Mann wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 46-jährige Fahrerin des anderen Autos verletzte sich leicht. An beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt 30 000 Euro. Aufgrund der nachfolgenden Aufräumarbeiten war die Bundesstraße für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

