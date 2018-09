später lesen 79-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Südliche Weinstraße ist ein 79-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstagmorgen in Steinfeld auf einem Radweg entlang einer Landstraße, als ihn ein Linienbus an einer Kreuzung erfasste. dpa