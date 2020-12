8 weitere Todesfälle und 366 Neuinfektionen im Saarland

Saarbrücken Im Saarland sind binnen eines Tages 366 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Mit Stand Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) stieg die Gesamtzahl damit auf 15 434, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen in Kleinblittersdorf sind mittlerweile 124 Bewohner sowie 27 Mitarbeiter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. In der nächsten Woche sollen alle erneut getestet werden, wie der Regionalverband Saarbrücken mitteilte. In den Krankenhäusern werden 285 Corona-Patienten behandelt, 54 von ihnen auf Intensivstationen (Stand: 0.01 Uhr).