80 000 zusätzliche Impfdosen für Saarlands Grenzregion

Saarbrücken Als Grenzregion bekommt das Saarland 80 000 zusätzliche Dosen Impfstoff. Das erklärte Ministerpräsident Tobias Hans am Freitag nach dem Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (alle CDU).

Er sagte: „Ich bin sehr erfreut und dankbar, dass wir mit unserem Anliegen Gehör gefunden haben und heute in der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu dieser positiven Entscheidung gekommen sind.“

Hans dankte auch den anderen Ministerpräsidenten „für ihre große Solidarität“. Das sei eine tolle Nachricht für die Menschen im Saarland, vor allem für die Menschen in der Grenzregion, und gebe eine gute Perspektive, die Infektionen rascher unter Kontrolle zu bringen und so auch wieder mehr Alltagsleben in der Grenzregion zu ermöglichen. „Die Impfung ist und bleibt unser schärfstes Schwert im Kampf gegen Corona.“