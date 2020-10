80-Jährige überschlägt sich mehrfach mit dem Auto

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Polizeifahrzeug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Hachenburg Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Dienstag in Hachenburg (Westerwaldkreis) mehrfach mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammengeprallt.

