80-Jährige von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/dpa.

Stadecken-Elsheim Eine 80 Jahre alte Frau ist im Landkreis Mainz-Bingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte am Montagabend vor ihrem Haus in Stadecken-Elsheim die Straße überqueren und achtete dabei wohl nicht genau auf den Verkehr, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

