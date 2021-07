80-jähriger Autofahrer steuert seinen Wagen in die Mosel

Koblenz Ein betagter Fahrer ist mit seinem Auto in der Mosel bei Koblenz gelandet. Der 80-Jährige sei von der Feuerwehr unter Einsatz eines Hubschraubers gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Es liegen Hinweise auf eine altersbedingte Beeinträchtigung des Fahrers vor“, heißt es weiterhin.

Der 80 Jahre alte Mann sei mit seinem Wagen am Freitagmittag im Koblenzer Stadtteil Güls unterwegs gewesen und habe zunächst mehrere hochwasserbedingte Sperrungen auf der Bundesstraße 416 umfahren. Dann sei er über die überflutete Fahrbahn gefahren und habe den Wagen in die Mosel gesteuert. Dort sei das Auto vom Wasser mitgerissen worden.