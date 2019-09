81-Jährige stirbt bei Raserunfall vor den Augen von Tochter

Weyerbusch Eine 81-jährige Frau ist im Landkreis Altenkirchen vor den Augen ihrer Tochter und ihrer Enkelin von einem heranrasenden Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist.

Hinter dem Steuer des Wagens saß nach Polizeiangaben ein 24-jähriger Mann. Der genaue Hergang des Unfalls, bei dem die Tochter und Enkelin am Freitagabend einen Schock erlitten, war am Sonntag noch unklar. Ein Polizeisprecher verwies auf die Staatsanwaltschaft Koblenz, die voraussichtlich am Montag über Details informieren werde.