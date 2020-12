82 Coronafälle in Unterkunft für Asylbewerber

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Kusel In der landeseigenen Unterkunft für Asylbewerber in Kusel sind 82 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mehrheit habe keine Symptome, einige wenige hätten leichte Erkältungsanzeichen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das ganze Wohnhaus stehe unter Quarantäne. Alle 140 Menschen in dem Haus seien getestet worden, es würden aber noch nicht alle Ergebnisse vorliegen.