Eine 83-jährige Frau ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Wendelsheim (Kreis Alzey-Worms) gestorben. Die Frau überquerte am Mittwochmorgen eine Straße, als sie vom Auto eines 77-jährigen Mannes angefahren wurde, teilte die Polizei mit. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie starb. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Ein Sachverständiger soll den Unfall nun untersuchen. dpa