84-jährige Autofahrerin fährt gegen Streifenwagen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Heusweiler-Holz Eine 84 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag in Heusweiler mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Die 84-Jährige habe beim Abbiegen bei Saarbrücken die Vorfahrt des Streifenwagens missachtet, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizeibeamten hätten noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, ein Zusammenstoß habe dennoch nicht verhindert werden können. Die Pkw-Fahrerin und beide Polizeibeamten wurden ins Krankenhaus gebracht. Es bestand den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.