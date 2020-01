84-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Die Aufschrift "Notaufnahme" steht auf einer Glastür. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild.

Hahnstätten Der bei einem Unfall mit einem Lastwagen im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzte Fußgänger ist tot. Der 84-Jährige sei am Wochenende im Krankenhaus gestorben, erklärte ein Sprecher der Polizei in Diez am Dienstag.

