Bei einem Jagdunfall in Dalberg (Landkreis Bad Kreuznach) ist eine 86-Jährige tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei einer angemeldeten Jagd am Sonntagnachmittag, wie die Polizei in Mainz mitteilte. dpa