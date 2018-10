später lesen 86-jähriger Mann nach Unfall in Koblenz gestorben Teilen

Auf der Bundesstraße 49 bei Koblenz ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er kurz darauf gestorben ist. Wie die Polizei mitteilte, kam der 86-jährige Autofahrer am frühen Mittwochmorgen vermutlich wegen eines körperlichen Mangels von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. dpa