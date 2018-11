später lesen 87-Jährige in Wohnhaus überfallen, geschlagen und gefesselt Teilen

Zwei unbekannte Männer haben eine 87-jährige Frau in ihrem Haus in Schmelz (Kreis Saarlouis) überfallen und sie geschlagen, gefesselt und geknebelt. Die Seniorin habe leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken am Mittwoch. dpa