87-Jähriger nach Schüssen auf Stiefsohn in Untersuchungshaft

Nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus in Trier hat ein Richter am Montag Untersuchungshaft gegen einen 87-Jährigen angeordnet. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. dpa