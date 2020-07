87-Jähriger soll nach Totschlag in Psychiatrie

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Koblenz Das Landgericht Koblenz hat für einen 87-jährigen Senior wegen Totschlags im Zustand der Schuldunfähigkeit an einer 91-Jährigen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Laut einem Gerichtssprecher ging die Kammer am Donnerstag davon aus, dass der deutsche Bewohner eines Pflegeheims in Dierdorf im Kreis Neuwied am 8. Februar seinem Opfer in einer Wahnvorstellung tödliche Kopfverletzungen mit seinem Gehstock beigebracht habe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa