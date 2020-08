87-Jähriger stirbt bei Sturz mit Elektromobil

Irsch In Irsch bei Saarburg ist ein 87-Jähriger mit seinem Elektromobil einen Hang heruntergestürzt und gestorben. Der Mann war am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

