Sparen : 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Das müssen Sie wissen

Trier Für wenige Euro durch ganz Deutschland fahren? Das könnte bald möglich sein. Das 9-Euro-Ticket soll im Sommer die Menschen in Deutschland finanziell entlasten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV zu kaufen?

Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket im ÖPNV?

Bislang geplant ist, dass das 9-Euro-Ticket nur für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August die Bürger entlasten soll. Das 9-Euro-Ticket ist allerdings ein Monatsticket, es wird also jeweils für einen Monat gültig sein: vom 1. bis zum 30. Juni, vom 1. bis zum 31. Juli sowie vom 1. bis zum 31. August. Es gibt für den Vergünstigungszeitraum also insgesamt drei 9-Euro-Tickets zu kaufen. Für die drei Monate zusammengerechnet kostet das Sparticket damit 27 Euro . Ab September sollen dann wieder die üblichen Preise im öffentlichen Nahverkehr gelten.

Wer kann das 9-Euro-Ticket kaufen?

9-Euro-Ticket: Was gilt für Studenten mit Semesterticket, Abo-Kunden oder Jobticket-Nutzer? Gibt es eine Erstattung?

Wo kann man das 9-Euro-Ticket kaufen?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte empfohlen, das Sparticket als Online-Ticket auszugeben. Laut Medienberichten soll das Ticket als Kauf per App erhältlich sein: Demnach könnten Kunden das Ticket via DB Navigator App sowie über die Apps der regionalen Verkehrsverbünde kaufen. Geplant ist laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auch eine bundesweite App.

Geltungsbereich: Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket gilt bundesweit. Wer sein Ticket in Trier kauft, kann dies auch in Köln, Berlin oder Hamburg nutzen. Gültig ist es im Nahverkehr und Regionalverkehr. Kunden können das 9-Euro-Ticket also im ÖPNV wie etwa Linienbussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen oder auch in Regionalzügen (2. Klasse) sowie Regionalexpress-Zügen nutzen. Auch Fähren sollen Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets gehören.