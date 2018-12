später lesen 90-Jährige kommt bei Feuer in Einfamilienhaus ums Leben FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Eine 90-jährige Frau ist bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Dielkirchen (Donnersbergkreis) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. dpa