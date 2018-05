später lesen 900 Polizisten schützen den Rheinland-Pfalz-Tag in Worms FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der Rheinland-Pfalz-Tag in Worms vom 1. bis 3. Juni ist das Landesfest mit dem größten Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre. Das sagte der Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, Clemens Hoch (SPD), bei der Vorstellung der Pläne am Mittwoch in Worms. 900 Polizisten sollen die etwa 340 000 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche zwischen Bahnhof und Rhein schützen. Nach Angaben der Sicherheitsexpertin Brigitte Rottberg ist die etwa 88 000 Einwohner zählende Stadt der größte Veranstaltungsort des Landesfests seit zehn Jahren. dpa