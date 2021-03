91-Jährige mit Rollator stürzt in Bach: Gerettet

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Thaleischweiler-Fröschen Eine 91-Jährige mit Rollator ist bei einem Spaziergang in Thaleischweiler-Fröschen (Landkreis Südwestpfalz) in einen Bach gefallen. Eine Anwohnerin hörte ihre Hilferufe, Polizisten retteten die in Not geratene Seniorin am Montagnachmittag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie habe sich nur noch mit dem Kopf über Wasser halten können, teilte die Polizei mit. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte mehrere Prellungen und eine starke Unterkühlung fest und brachte die Frau ins Krankenhaus Pirmasens. Zur Unglücksursache hieß es, die Seniorin sei offenbar am Bürgersteig hängengeblieben und den Hang hinunter in den Bach gestürzt.