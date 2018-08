später lesen 91-Jähriger fährt seine Frau an: In Klinik gestorben FOTO: Bredel FOTO: Bredel Teilen

Eine vor einem Supermarkt in Saarbrücken vom eigenen Ehemann angefahrene Frau ist am Dienstag an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 89-Jährige war in der vergangenen Woche vom Wagen ihres 91-jährigen Mannes erfasst worden, als sie gerade aus dem Laden kam. dpa