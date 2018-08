später lesen 93-Jährige stürzt aus Fenster: Schwer verletzt FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Eine 93 Jahre alte Frau ist im pfälzischen Sankt Martin (Kreis Südliche Weinstraße) aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Zeitungsausträger hatte am frühen Montagmorgen nach eigener Aussage gesehen, wie die Seniorin sich noch an der Außenfassade des Hauses mit beiden Händen an der Fensterbrüstung festhielt und mit einem Bein auf einer Umrandung stand, wie die Polizei mitteilte. dpa