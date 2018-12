später lesen 98-Jährige bei Überfall schwer verletzt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Überfall in Ludwigshafen ist eine 98 Jahre alte Frau bestohlen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel ein Unbekannter an Montag (Heiligabend) am Eingang eines Mehrfamilienhauses über die gehbehinderte Frau her und wollte ihr die Handtasche entreißen. dpa