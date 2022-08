Westerwaldkreis : A 3 nach LKW-Brand mit Feuerwerkskörpern wieder freigegeben

Sessenhausen Nach einem Brand eines mit Feuerwerkskörpern beladenen Lastwagens sind nach Angaben eines Polizeisprechers wieder alle Spuren der Autobahn 3 im Westerwald befahrbar. Lediglich eine Abfahrt sei noch verkürzt und eine Auffahrt gesperrt, sagte der Sprecher am frühen Mittwochmorgen.

Am Dienstagmittag war in der Nähe von Sessenhausen ein Lastwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug war mit Gefahrgut in Form von etwa acht Tonnen Kleinstfeuerwerk beladen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Sattelzug bereits in Vollbrand und Teile der Ladung hatten gezündet. Der 54 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes sei demnach vermutlich ein technischer Defekt am Sattelzug.