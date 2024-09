Fläche von vier Fußballfeldern Sanierung A1-Brücke bei Fell: Wann eine neue Verkehrsführung kommt

Fell · Die Fellertalbrücke zwischen Moseltal und Hochwald wird derzeit umfassend saniert. Wir haben nachgefragt. Was wurde an der 1982 gebauten Brücke bereits schon gemacht? Und welche Arbeiten stehen noch an?

20.09.2024 , 06:37 Uhr

Die Sanierung der A1-Brücke bei Fell ist in vollem Gange. Momentan läuft der Verkehr nur über die Richtungsfahrbahnen Saarbrücken, auf der anderen Seite wird gearbeitet. Das ändert sich im zweiten Bauabschnitt. Foto: Florian Blaes