Jahrzehntelanges Hin und Her Umweltverbände reichen Klage ein - wird der A1-Lückenschluss gestoppt?

Seit Jahrzehnten warten Eifeler Unternehmer auf den Lückenschluss der A 1. Auf jene 25 Kilometer Straße zwischen Blankenheim in Nordrhein-Westfalen und Kelberg in Rheinland-Pfalz, die es ermöglichen würden, von der Ostsee bis Saarbrücken in einem Rutsch durchzufahren, ohne die A 1 verlassen zu müssen. Ebenso lange kämpfen Naturschützer dafür, das betroffene Stück Vulkaneifel vor Versiegelung und Zerschneidung zu schützen.