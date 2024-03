Verkehr A48 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt: Bergung abgeschlossen

Ein Lastwagenunfall hat auf der Autobahn 48 zwischen den Anschlussstellen Laubach und Ulmen zu einer zeitweisen Vollsperrung Richtung Trier gesorgt. Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr in der Nacht zum Freitag scheinbar ungebremst in eine mobile Betonschutzwand, die eine dahinterliegende Baustelle schützen sollte, wie die Polizei am Morgen mitteilte.