A6 bei Kaiserslautern wegen Bombenentschärfung dicht

Eine entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Die Autobahn 6 bei Kaiserslautern wird am (morgigen) Donnerstag ab 10.00 Uhr wegen einer Bombenentschärfung voll gesperrt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Eine Umleitung werde eingerichtet. In Fahrtrichtung Mannheim soll der Verkehr am Autobahnkreuz Landstuhl West abgeleitet werden, in Richtung Saarbrücken ab der Anschlussstelle Kaiserslautern West.

