A6 nach Unfall mit Gefahrgutlastwagen gesperrt

Kaiserslautern Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw ist die Autobahn 6 bei Kaiserslautern am Dienstagvormittag voll gesperrt worden. Betroffen war die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Zentrum, wie die Polizei mitteilte.

Ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen war am Morgen verunglückt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren, sein Fahrzeug krachte in die Leitplanke. Anschließend kippte der Lkw eine Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Eigenen Angaben zufolge war ihm vor dem Unfall schwindelig geworden. Die Feuerwehr wurde wegen des Gefahrguts alarmiert. Die Bergung des Fahrzeugs begann Stunden nach dem Unfall am Vormittag.